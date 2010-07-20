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Berrak yeni ev arayışında

Şahan Gökbakar ile terastaki öpüşme görüntüleri Berrak Tüzünataç’ı evinden soğuttu.

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Şahan Gökbakar ile terastaki öpüşme görüntüleri Berrak Tüzünataç’ı evinden soğuttu.

Şovmen Şahan Gökbakar ile evinin terasında görüntülenmesinin ardından oyuncu Berrak Tüzünataç özel hayatıyla ilgili yeni kararlar aldı.Tüzünataç ilk olarak paparraziler tarafından defişre olan kiracı olarak oturduğu evini değiştirmeye karar verdi.

Beşiktaş’taki deniz manzaralı evini taşımayı düşünen ünlü oyuncunun komşularının bakışlarından rahatsız olduğu öğrenildi. Tüzünataç daha önce de Cihangir’deki evini paparazziler yüzünden değiştirmek zorunda kalmıştı.

Evinde çıplak dolaştığı ve komşularının bu durumdan şikayetçi olduğu yolunda ortaya atılan bir iddiada evinin adresi de yer alınca Tüzünataç 2 yıl önce Beşiktaş’a taşınmıştı. Ancak genç yıldız, burada da istediği huzuru bulamadı. Şimdilerde sıkıntılı günler yaşayan, en yakın arkadaşıyla bile konuşmayan Tüzünataç’ın, radikal kararlar aldığı öğrenildi.

Ünlü oyuncunun özellikle Şahan Gökbakar konusunda, hiçbir soruya yanıt vermeyeceği öne sürüldü.

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