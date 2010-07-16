Berrak yaşananları inkar etti

T24- Magazin dünyası Şahan Gökbakar ve Berrak Tüzünataç’ın öpüşmesini konuşuyor. Gökbakar sessizliğe büründü. Sürekli gözyaşı döken Tüzünataç, yakınlarına “Aramızda bir şey yaşanmadı, şarap içtik, sonra Şahan’ı evine yolladım” diyor.







Milliyet Cadde'de yer alan habere göre, Şahan Gökbakar’la Berrak Tüzünataç’ın balkon kaçamağı sonrası Gökbakar telefonlara çıkmıyor.





Sürekli ağlayan Tüzünataç’ı ise arkadaşları sakinleştirmeye çalışıyor. İkilinin sanıldığı gibi bir aşk ilişkisi yok gibi görünüyor.





Oyuncular salı gecesi arkadaş grubuyla teknede eğlendi. Tüzünataç, çevresine kendisini eve bırakan Gökbakar’la alkolün etkisiyle samimileştiğini söyledi.



KiM NE ‘TWiT’LEDi?

Ayşe Özyılmazel: Berrak’ı yanaklarından öperimmm, canım benim. Çok şükür Allah’ıma... Hiçbir olay bu kadar hızlı berrak’lık kazanmamıştı.



Levent Tülek: Allah insana Şahan şansı versin...



Selim Ciprut: Şahan önüne geleni öpüyorsa n’apalım? Bizler de sıramızı bekleriz.



Merve Çetin: Berrak’ın Şahan’e balkonu!



Burak Göral: İvedik, ahtopot Paul gibi sarılmış Berrak’a... Bizim memlekette nedense ünlüler hep başka ünlülerle sevişmek istiyorlar... Hindistan’daki kast sistemi gibi bir şey bu.



Candaş Tolga Işık: Şahan K.



Cem Ceminay: Teknede Ayşe, balkonda Berrak, Recep İvedik’in gişe başarısının bonusları. Yumul Şahan Yumul:)



Yasemin Şefik: Şahan kiminle evlenecek; a) Zeyno Gönenç b) Deniz Seki c) Cansu Dere d) Deniz Akkaya e) Okan Bayülgen



Cüneyt Özdemir: Belki Berrak gazete getirmiş sabahleyin ve Şahan teşekkür için öpüyor. Tersine inanabiliyorsak buna neden inanmayalım. Deniyoruz, hadi...



Nedim Saban: Bence Şahan’ın parasını, yeteneğini ve sevgililerini kıskanıyorlar. Bu memlekette başarılı insan sevilmiyor çünkü... ‘Recep İvedik’in bir başyapıt olmadığı kesin, ama milyonlarca kişi izliyor. Bırakınız öpüşsün. Ancak tabii ki Şahan’ı bir sosyal sorumluluk projesinde görmek isterim.



OKAN’LA ŞAHAN’IN YOLU BiR KEZ DAHA KESiŞTi





Nejat İşler’den üç ay önce ayrılan Berrak Tüzünataç’ın Şahan Gökbakar’ın kanlı bıçaklı olduğu Okan Bayülgen’in eski sevgilisi olması da farklı yorumlara neden oldu. Gökbakar, ünlenmeden önce imza gününde senaryosunu verdiği Bayülgen’in onu çöpe attığını açıklamıştı. Bayülgen, geçen yıl Beyazıt Öztürk’e söz verip şov programına çıkmadığı için Gökbakar’a ambargo koyduğunu söylemişti.





‘YENİ TREND TERASTA ÖPÜŞMEK’





Mehmet Ali Erbil, ‘Çarkıfelek’in canlı yayınından sonra ekibiyle Beyoğlu’nda yemek yedi. Parmak arası terlikleri, şortu ve tişörtüyle hayli neşeli olduğu gözlenen ünlü şovmen, Şahan Gökbakar’a laf atmadan duramadı: “Amanın Şahan’ı gördünüz mü siz, Şahan’ı? Bakın neler yapıyor. Teraslara çıkıyor adam. Şahan bu, yapamayacağı şey yok. Yeni trend bu çocuklar, terasta öpüşmek. Denemek lazım!”