Berrak Tüzünataç'ın yeni sevgilisi

T24 - Berrak Tüzünataç meslektaşı Mert Fırat'la Kaş'ta aşk tatili yaparken yakalandı.



Yeni bir aşka yelken açan Berrak Tüzünataç ve Mert Fırat, Kaş'ta bir gece kulübünde samimi şekilde eğlenirken görüldü.

Yeni aşkını da meslekten seçti



Nejat İşler'le uzun süreli bir ilişki yaşayan, adı son olarak Ezel'deki rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu'yla anılan Berrak Tüzünataç yeni sevgilisini yine meslekten seçti. Yeşilçam'ın en güzel yeni nesil oyuncularından biri olarak gösterilen Tüzünataç, önceki gece Kaş'ta bulunan 'Dejavu' adlı barda yakışıklı oyuncu Mert Fırat'la günün ilk saatlerine kadar eğlendi.

Bardan birlikte ayrıldılar



Güven Kıraç'ında eşlik ettiği çiftin samimi halleri barda bulunan diğer müşterilerin dikkatin en kaçmadı. Tüzünataç ve Fırat, gecenin sonundada mekândan birlikte ayrıldı . Son dönemde yıldızı iyice parlayan, genç kızların yeni gözdelerinden Mert Fırat, Kapalıçarşı dizisinde Tüzünataç'ın eski sevgilisi Nejat İşler'le birlikte kamera karşısına geçmişti.



