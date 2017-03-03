T24 LogoT24 Logo
Magazin

Berrak Tüzünataç: Sokaktaki çocuklara imrenirdim

"Anneme hep 'Anne, Samet ne kadar mutlu bir çocuk' dermişim"

03 Mart 2017 13:14

“Fi Çi Pi” adlı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Berrak Tüzünataç, çocukluk yıllarıyla ilgili olarak "Öyle çok sokakta oynayabilen bir çocuk değildim. Sokakta oynayan çocukları imrenerek izlerdim" dedi.

BeStyle’ın fotoğraf çekimine katılan Tüzünataç, çekim sonrası soruları yanıtladı. Tüzünataç şunları söyledi:  

“Ben aslında kapalı bir çocukluk geçirdim, öyle çok sokakta oynayabilen bir çocuk değildim. Sokakta oynayan çocukları imrenerek izlerdim. Hatta anneme hep ‘Anne, Samet ne kadar mutlu bir çocuk’ dermişim. O ‘Neden yavrum?’ diye sorduğunda cevabım ‘Sokakta oynuyor’ olurmuş. Sonunda oyuncu olmam gerçekten komik. Tabii ki ailemin benimle ilgili hayali oyunculuk değildi ama ben bu kararı verdikten sonra her şey farklı gelişti.”

ETİKETLER

Berrak Tüzünataççocukluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24