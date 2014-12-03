Berrak Tüzünataç 'balkon davası'nı kaybetti

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın, Şahan Gökbakar ile balkonda öpüşürken görüntülendiği gerekçesiyle Fox TV'ye ve Yapımcı Ömür Varol'a açtığı davada mahkeme, balkonun 'kamuya açık alan' olduğuna hükmetti. Tüzünataç, para cezasına çarptırıldı.

Berrak Tüzünataç ile Şahan Gökbakar, 2010 yılında, Berrak Tüzünataç'ın Beşiktaş 'taki evinin balkonunda öpüşürlerken Fox'un efsane magazin programı "Bizden Kaçmaz"ın kameralarına yakalanmıştı. Son yılların en çok ses getiren magazin olayında taraflar mahkemelik olmuştu. Berrak Tüzünataç, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Fox TV ve "Bizden Kaçmaz" Yapımcısı Ömür Varol aleyhine manevi tazminat davası açmıştı.

Mahkeme: Balkon, kamuya açık alan

Medyaradar’ın özel haberine göre; Mahkeme, davayı reddetti. Mahkemeye göre; balkon, "kamuya açık alan"dı ve olayda adı geçen şahıslar, kendi özel hayatlarını teşhir etmişlerdi. Habercilerin, kamuya açık alanda, kamuya mal olmuş ünlü kişileri görüntülemesi ve haberleştirmesi yasalara aykırı değildi.

Yargıtay da aynı görüşte

Berrak Tüzünataç, davayı kaybetmesine rağmen temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Ancak Yargıtay'ın da kararı, yerel mahkemeninkinden farklı olmadı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Tüzünataç ve vekilinin, karar düzeltme talebini reddetti. Berrak Tüzünataç, 228 TL para cezasına çarptırıldı.