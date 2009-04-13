Ergenekon" soruşturması kapsamında, eski Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay'ın evindeki arama sona erdi. Gözaltına alınan Bernay'ın evinden içinde bilgisayar diskleri, doküman ve CD bulunduğu bildirilen 5 torba çıkarıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin, Prof. Dr. Ferit Bernay'ın Kurupelit Yerleşkesi içindeki lojmanlarda bulunan evinde saat 06.00 dolayında başladığı aramalar sona erdi.



Yaklaşık 5 saat süren aramaların ardından, gözaltına alınan Prof. Dr. Ferit Bernay, emniyet güçlerinin nezaretinde evden çıkarılarak ekip otomobiliyle Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Bernay'ın otomobile bindirilmesi sırasında tedbir alan çevik kuvvet ekipleri Bernay'a yaklaşılmasına izin vermezken, evin önünde toplanan çok sayıda öğretim üyesi de alkışlarla Bernay'a destek verdi. Bu sırada bazı öğretim üyeleri arasında çıkan kısa süreli tartışma büyümeden yatıştırıldı.



Bu arada, güvenlik güçlerinin evden, içinde bilgisayar diskleri ve bazı dokümanlar ile CD'ler bulunduğu bildirilen 5 torba çıkardığı gözlendi.

