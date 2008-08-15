Bernard’dan çifte rövanş

Tempo24-



Yüzmenin en çok merak edilen kategorilerinden biri erkekler 100 metre serbesttir. Dünyanın en hızlısını belli edecek yarış dün ‘Su Kübü’nde gerçekleştirilirken Alain Bernard gülen taraf oldu. 4x100 bayrak yarışında havuza avantajlı biçimde atlamasına karşın ülkesine altını getiremeyen üstüne dünya rekorunu da kaybeden Fransız sporcu 47.21’lik derecesiyle altına uzandı. Gümüş madalyayı 47.32 ile Avustralyalı Eamon Sullivan kazanırken, bronz madalya 47.67 ile Amerikalı Jason Lezak ve Brezilyalı Cesar Cielo Filho arasında paylaşıldı. 4x100 bayrak yarışında Sullivan, rekoru Bernard’ın elinden almış, Lezak da Fransız’ı son metrelerdeki atağıyla geçmişti.



Erkekler 200m kurbağalamada sürpriz yoktu. 100 metre kurbağalamada da zafere ulaşan Japon Kosuke Kitajima 2.07.64’lük derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu. 25 yaşındaki sporcu böylece aynı geçen olimpiyatta olduğu gibi duble yaptı. Kitajima’yı takip eden isimler Brenton Rickard (Avustralya) ve Hugues Duboscq’tu (Fransa). Asyalı sporcuların yüzmedeki gururlarından biri de Çinli Liu Zige. 19 yaşındaki sporcu, kurbağalamada 200 metreyi 2.04.18’de yüzerek yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Gümüş madalyayı yine Çinli Jiao Liuyang, bronz madalyayı ise Avustralya’dan Jessicah Schipper kazandı.



Günün bir diğer dünya rekoru bayanlar 4x200 bayrak yarışında kırıldı. Stephanie Rice, Bronte Barratt, Kylie Palmer ve Linda MacKenzie’den kurulu Avustralya takımı, 7.44.31’lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Avustralyalı Rica Pekin’deki altın madalya sayısını üçe çıkardı. Yarışta Çin ikinci, dünya rekorunun eski sahibi ABD üçüncü sırayı elde etti.



Bu arada 50 metre seçmelerinde en iyi dereceyi 21.46 ile olimpiyat rekoru kıran Fransız yüzücü Amaury Leveaux elde etti. Fransız sporcu, kendisinden bir önceki seride 21.47 ile yüzen Brezilyalı Cesar Filho Cielo’dan rekoru birkaç dakika sonra devraldı

