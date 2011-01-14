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Ekonomi

BERNANKE'DEN BÜYÜME TAHMİNİ FAIRFAX (A.A)

14 Ocak 2011 13:41

-BERNANKE'DEN BÜYÜME TAHMİNİ FAIRFAX (A.A) - 14.01.2011 - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, ülke ekonomisinin 2011'de yüzde 3-4 aralığında büyüyebileceğini belirtti. Bernanke Washington'ın banliyösü Fairfax'da düzenlenen küçük işletmelerle ilgili bir panelde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin güçlenmekte olduğunu ifade ederek, 2011 yılı için yüzde 3-4 aralığındaki büyüme beklentisinin makul göründüğünü söyledi. Fed Kasım ayı başında açıkladığı tahminlerinde, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) için 2011 yılı dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3-3,6 aralığında büyüme beklendiğini belirtmişti.  Yüzde 3-4 aralığındaki büyüme oranının işsizlik oranını azaltmak için yeterli olmayacağına işaret eden Bernanke, tam bir toparlanmanın ancak küçük işletmeler büyüme göstermeye başladığında başarılabileceğini vurguladı. Bernanke, deflasyon riskinin de bir kaç ay öncesine göre önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

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