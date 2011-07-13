-BERNANKE: GEREKİRSE EK TEDBİRLERE BAŞVURURUZ WASHINGTON (A.A) - 13.07.2011 - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, gerektiği takdirde bankanın daha fazla devlet tahvili alımı da dahil olmak üzere ek tedbirlere başvurmaya hazır olduğunu söyledi. ABD Kongresi'ne yılda iki kez sunduğu para politikası raporu çerçevesinde Bernanke, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuştu ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yüksek gıda ve yakıt fiyatları gibi geçici faktörlerin ekonomiyi yavaşlattığını belirten Bernanke ancak bu faktörlerin yılın ikinci yarısında hafiflemesinin ve ekonomik büyümenin hızlanmasının beklendiğini dile getirdi. Bernanke, yine de tahminler yanlış çıkarsa Fed'in ek tedbirler almaya hazır olduğunu kaydetti. Son dönemdeki ekonomik zayıflığın beklenenden daha kalıcı olması ve deflasyonist risklerin yeniden ortaya çıkabilmesi ihtimalinin sürdüğünü belirten Bernanke, bu nedenle ek politika desteğine ihtiyaç olabileceğine işaret etti. Bernanke, Fed olarak bu konuda gerekli imkanlara sahip olduklarını ifade etti. Bernanke, ekonomik gelişmelerin, para politikası ayarlamasının uygun olacağına işaret etmesi halinde, Fed'in buna yönelik harekete geçmeye hazır olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Yüksek enerji ve gıda fiyatlarınca kışkırtılan enflasyonist baskıların Fed'in beklediğinden daha kalıcı olabileceğine işaret eden Bernanke, fiyatların düşmemesi halinde, Fed'in şu an için tasarlanandan daha hızlı şekilde faiz oranlarını yükseltmeye başlamaya hazır olacağını bildirdi. Bernanke, ekonomik aktiviteyi bastıran geçici şoklar etkisini yitirdiğinde, istihdam yaratımı ve daha güçlü ekonomik aktivitede yansımasını sağlayan politika uyarlamasının etkilerini tekrar görmeyi beklediklerini bildirdi. ABD'deki borç kriziyle ilgili olarak da Bernanke, ABD'nin borçlanma limitinin yükseltilmemesi ve borçlarını ödeyemez duruma gelmesi halinde, bunun büyük bir kriz yaratabileceğine, küresel ekonomik toparlanmaya oldukça zararlı etkiler verebileceğine ve ABD'nin kredi notlarının düşmesine neden olabileceğine dikkati çekti.