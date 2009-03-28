Bernabeu'da yoğun güvenlik önlemleri

19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta bu gece yapılacak İspanya-Türkiye milli maçı öncesinde İspanyol polisi, Santiago Bernabeu Stadı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı.



İspanyol güvenlik birimleri tarafından "yüksek riskli" olarak ilan edilen İspanya-Türkiye milli maçında taraftarların yoğunlukta olduğu stat çevresindeki yerlerde atlı polisler görev yaparken, takım otobüslerinin giriş yaptığı kapının bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.



Bu arada Madrid'de son günlerdeki güneşli havadan sonra bugün hafif de olsa yağmurun yağması ve rüzgar çıkmasından dolayı (A) Milli Takım oyuncuları stada giriş yapar yapmaz zemini ve ortamı kontrol etmek için sahaya girdiler.



Öte yandan 75 bin kapasiteli Santiago Bernabeu Stadı maç için tıklık tıklım dolarken, özellikle Almanya'dan gelen gurbetçilerin sayesinde yaklaşık 1500 kadar Türk taraftarın statta oldukları görüldü. Maç öncesinde her iki takım taraftarları birlikte şarkılar söyleyip, hatıra fotoğrafı çektirdiler.



Karşılaşmaya çok sayıda medya mensubu akredite olurken, gazeteciler arasında Suudi, İngiliz ve Japon medya mensuplarının da bulunması dikkati çekti.

