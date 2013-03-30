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Spor

Bernabeu'da biletler tükendi

Real Madrid Kulübü, karşılaşma için Galatasaray'a 3900 bilet ayırmış, sarı-kırmızılı kulüp biletleri 145 liradan satışa sunmuştu

30 Mart 2013 16:09

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Galatasaray arasında 3 Nisan Çarşamba günü Madrid'de yapılacak ilk maç için sarı-kırmızılı takıma ayrılan biletler tükendi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma ayrılan biletlerin bugün ''bilet.galatasaray.org'' internet sitesi üzerinden GS Bonus Kart sahiplerine öncelikli olarak satışının gerçekleştirildiği ve kısa sürede tüm biletlerin tükendiği belirtildi.

Real Madrid Kulübü, karşılaşma için Galatasaray'a 3900 bilet ayırmış, sarı-kırmızılı kulüp biletleri 145 liradan satışa sunmuştu.

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