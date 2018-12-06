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Berna Laçin: Ülkem için çok üzülüyorum

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle oyuncu Memet Ali Alabora ve gazeteci Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

06 Aralık 2018 15:28

Tiyatro oyuncu Berna Laçin, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle kendisi gibi oyuncu olan Memet Ali Alabora ve gazeteci Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılmasıyla ilgili "Bir yanlışa daha kaç yanlış ekleyecek bu ülkenin tarihi! Ülkem için çok üzülüyorum" dedi. 

Oyuncu Berna Laçin, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle kendisi gibi oyuncu olan Memet Ali Alabora ve gazeteci Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılmasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'da açıklamada bulundu. 

"Bir yanlışa daha kaç yanlış ekleyecek bu ülkenin tarihi"  diyen Laçin,  "Hala şaşırıp, sonra şaşırdığıma şaşırıyorum! Ülkem için çok üzülüyorum... Hepimiz için..." paylaşımında bulundu.

 

 

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