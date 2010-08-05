'Berlusconi'yle toplu seks yaptık'

T24

73 yaşındaki Başbakan Berlusconi’nin geçen yaz patlak veren eskort kız skandalıyla ilgili olarak bu kez Maria Teresa de Nicolo’nun ifadeleri İtalyan La Repubblica gazetesi tarafından yayımlandı. İfadeye göre, 38 yaşındaki De Nicolo, kendisiyle birlikte iki eskort kadın ve Berlusconi’yle İtalyan liderin Roma’daki rezidansında aynı yatağı paylaştı. Partide 15 kız olduğunu söyleyen De Nicolo, “Birkaç saat yalnız, birkaç saat de kızlarla uyudum. Sonra Roma’dan iki kız, ben ve Berlusconi aynı yataktaydık” dedi. De Nicolo ertesi sabah kendisine hediye edilen mücevherle rezidanstan ayrılmış.