'Berlusconi'yi öldürelim' grubuna soruşturma

İtalya'da savcılık, Facebook'ta 12 bin üyeli 'Berlusconi'yi Öldürelim' başlıklı grup ve üyeleri için soruşturma başlattı.



Roma Cumhuriyet Savcılığı, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi karşıtlarının Facebook'ta oluşturdukları grup hakkında soruşturma başlattı.



Savcılığın, soruşturma sonucuna göre, "Uccidiamo Berlusconi" (Berlusconi'yi öldürelim) adlı grup hakkında adam öldürmeye teşvik suçlamasıyla yargılanma ya da Facebook'taki grubun karartılmasını isteyebileceği belirtildi.



Facebook'ta 2008 yılının eylül ayında kurulan grup hakkında açılan soruşturmanın, Roma Cumhuriyet Savcılığındaki bilişim suçlarıyla mücadele savcılarından Nello Rossi tarafından yürütülmekte olduğu açıklandı.



Edinilen bilgiye göre savcılar, Facebook'taki grup üyelerinin mesajlarında Berlusconi'ye yönelik tehditler nedeniyle soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı.



Facebook'ta üye sayısı 12 binin üzerinde olan gruba ait sayfada, seçilen ismin mizahi bir nitelik taşıdığı savunuluyor.



Grubun sayfasında yer alan bilgi notunda, "Bugün, 12 Ekim 2009 itibariyle, grubun yönetimini bir önceki yetkili arkadaşlardan devralmış kişi olarak mizahi mesaj amacıyla kurulmuş bu grubumuzun ismini değiştirmem mümkün değildir. Şahsen hiç kimseyi öldürmek istemediğim gibi, hiç kimseyi yasaları ihlale teşvik amacım da bulunmamaktadır" ifadesi dikkati çekti.



Facebook'taki grubun varlığı, son günlerde İtalya'da Berlusconi'ye bağlı gazetelerden Il Giornale tarafından manşete taşınmıştı.



İtalya Adalet Bakanı Angelino Alfano, konunun manşete taşınmasının ardından yaptığı açıklamada, "Savcılığı göreve çağırıyorum. Kine ve adam öldürmeye teşvik, cezai yaptırımı olan bir suçtur. Savcılar bu kişileri ortaya çıkarmalıdırlar" diye konuşmuştu.