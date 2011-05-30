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Berlusconi’ye yerel seçim şoku!

Bugün ikinci turu yapılan yerel seçimlerde muhalefetteki sol partiler Milano ve Napoli’de yarışı önde götürüyor.

30 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bugün ikinci turu yapılan yerel seçimlerde muhalefetteki sol partiler Milano ve Napoli’de yarışı önde götürüyor. 

İtalya'da, bazı kentlerde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Yaklaşık 7 milyon seçmeni ilgilendiren kısmı yerel seçimlerin ikinci turunda sandıklar TSI 16.00'da kapandı. 

İtalyan basınına yansıyan sandık çıkış anketlerine göre, seçimin kilitlendiği Milano ve Napoli de merkez sol adayları yarışı önde götürüyor. Milano ve Napoli gibi iki önemli şehri kaybetmesi durumunda Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ hükümetin tavrı merak ediliyor. 

İlk turu 15-16 Mayıs'ta yapılan kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda da oy kullananların oranının düşük olduğu belirtildi. Kısmi yerel seçimlerin iki hafta önce yapılan ilk turunda Torino ve Bologna gibi önemli şehirlerde merkez sol adaylar, yüzde 50'nin üzerinde oy almış ve seçimi ilk turda kazanmışlardı.

Seçimlerin resmi sonuçlarının akşam saatlerinde netleşmesi bekleniyor. 


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