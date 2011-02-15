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Dünya

Berlusconi'ye seks davası

iİtalya'da 18 yaşından küçük kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmek üç yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

15 Şubat 2011 02:00

T24- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 17 yaşındaki Fas kökenli bir seks işçisiyle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle yargılanacak.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Yargıç Cristina Di Censo, Milano Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi kabul etti ve 74 yaşındaki Berlusconi'nin yargılanacağı davanın 6 Nisan'da başlayacağını açıkladı.
Şimdi 18 yaşında olan Ruby lakaplı Kerime el Mahruk adlı kadın, Berlusconi'yle 17 yaşındayken ilişkiye girdiğini reddediyor.
Bir gece kulübünde çalışan Kerime el Mahruk'un bir süre önce hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ancak Silvio Berlusconi'den telefon gelmesi üzerine salıverildiği belirtiliyor.


Özel konutta eğlence


İtalya'da para karşılığı cinsel ilişki suç değil.
Ancak 18 yaşından küçük kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmek üç yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.
İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ise el Mahruk için polisi telefonla aradığını ama bunu sadece merhamet hisleriyle yaptığını iddia ediyor. İtalya Başbakanı suçlamaların siyasi olduğunu söylüyor ve bazı "solcu savcıların kendisini devirmeye çalıştığını' savunuyor.
Silvio Berlusconi'nin özel konutunda fahişelerle sık sık eğlenceler düzenlediği öne sürülüyor. Savcılar, Kerime el Mahruk ve Brezilyalı bir fahişenin onlarca kez bu eğlencelere katıldığını tespit ettiklerini söylüyor.
Mahruk bu partilere katıldığını ve bir keresinde 7000 euro aldığını kabul ediyor, ancak bunun cinsel ilişki karşılığında değil, hediye olarak verildiğini söylüyor.

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