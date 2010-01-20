Berlusconi'ye saldıran kişi hastaneye sevk edildi

T24- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye saldırıdan dolayı tutuklu bulunan Massimo Tartaglia, psikolojik tedavi görmek üzere cezaevinden hastaneye sevk edildi.



Tutukluluk hali süren Tartaglia'nın Milano'daki San Carlo Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi altına alındığı açıklandı.



Nakil işleminin San Vittore Cezaevi'ndeki hekimlerin raporu üzerine, Ön Soruşturma Yargıcı Cristina Di Senso'nun talimatıyla akşam saatlerinde tamamlandığı öğrenildi. Tutuklandığı günden bu yana San Vittore Cezaevi'nde doktor gözetimi altında tutulan Tartaglia'nın, yaşadığı depresyon nedeniyle hastanede tedavisinin uygun görüldüğü bilgisi edinildi.



Tutuklunun annesi Donata Tartaglia, telefonla konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ailecek artık daha rahatız. Söyleyebilecek başka bir şeyim yok” dedi.



Milano'da 13 Aralık'taki mitingde konuşmasının ardından hayranlarıyla tokalaşan Başbakan Berlusconi'ye saldırıda bulunmaktan dolayı tutuklanan Tartaglia, halen yargılanmayı bekliyor. Berlusconi, yüzüne katedral heykelciğiyle indirilen darbe nedeniyle yaklaşık 3 hafta istirahate çekilmek zorunda kalmış, saldırganın ise daha önce psikolojik tedavi görmüş bir kişi olduğu ortaya çıkmıştı.