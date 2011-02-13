Berlusconi'ye külotlu destek

T24 - İtalya'nın Milano kentinde bir grup gazeteci ve parlamenter külotlarla Başbakan Berlusconi'ye destek verdi.





İtalya'nın Milano kentinde bulunan Dal Verme Tiyatrosu'nda bir grup gazeteci ve parlamenter biraraya gelerek, külotlarla Başbakan Silvio Berlusconi'ye destek mesajı yayınladı.

'Külotlu ama canlı' sloganıyla yapılan toplantıda, sahneye gerilen ipler üzerine 150 külot asıldı.

Külotların önünde konuşan katılımcılar, "1994'deki Berlusconi'yi istiyoruz" dedi.



Villa önünde gösteri "haddini bilmezlik"

Berlusconi'ye yönelik 'fuhuş suçlamasında' önceki gün yaklaşık üç bin kişi Milano'nun Arcore bölgesindeki villasının önünde gösteri düzenlemişti.

"Berlusconi defol" sloganları atan göstericiler, villanın bahçesine girmek isteyince güvenlik güçleriyle çatıştı.

Berlusconi'nin evi önünde binlerce kişinin toplanıp gösteri yapması ve villaya girmeye çalışması da "suç" ve "haddini bilmezlik" olarak nitelendirildi.

Olay sırasında bir polis yaralandı, gözaltına alınan iki gösterici ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



