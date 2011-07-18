-BERLUSCONİ'YE KÖTÜ HABER ROMA (A.A) - 18.07.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin reşit olmayan bir kızla para karşılığı ilişkiye girmek ve bu olayın gizli kalması için nüfuzunu kullanmakla suçlandığı davanın, Bakanlar Mahkemesinde görülmesi talebi reddedildi. Silvio Berlusconi'nin avukatlarının mahkemede, Başbakanın, El Mahruk'un Mısır'ın eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in yeğenini olduğuna "açık ve kesin" bir şekilde inandığı iddiasını yineledikleri ve müvekkillerinin bir kamu görevlisi olması dolayısıyla davanın Bakanlar Mahkemesinde görülmesini talep ettiği bildirildi. Mahkeme heyetinin, mahkemelerinin bu konuda yetkili olduğu hükmüne vararak, bu talebi reddettiği belirtildi. İtalya Başbakanı Berlusconi, 18 yaşından küçük olduğu dönemde "Ruby" takma isimli Faslı Kerime El Mahruk'a cinsel ilişki için para vermek, ayrıca hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan El Mahruk'u, ilişkilerinin açığa çıkacağı korkusuyla nüfuzunu kullanarak gözaltından kurtarmakla suçlanıyor. Milano Adliyesinde bugün görülen "Rubygate" davası ile bir İngiliz avukata 600 bin dolar rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandığı "Mills süreci" davasının duruşmalarına daha önce katılacağını açıklayan Berlusconi, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından gündemdeki son konuları görüşmek üzere kabul edileceği için davalarının bugünkü oturumlarına katılmıyor.