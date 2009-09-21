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Dünya

Berlusconi'ye karşı feminist hareket

Son aylarda Başbakan Silvio Berlusconi’nin seks skandallarıyla yatıp kalkan İtalya’da kadınlar artık isyan etti.

21 Eylül 2009 03:00

Son aylarda Başbakan Silvio Berlusconi’nin seks skandallarıyla yatıp kalkan İtalya’da kadınlar artık isyan etti.

Anketlerde İtalyan erkeklerinin çoğunun Berlusconi’nin yaptıklarını hoşgördüğünün hatta “örnek aldığının” ortaya çıkmasının ardından feministler isyan başlattı. Televizyonlarda cinsel ayrımcılığa son verilmesi için imza kampanyası başlatan kadın hakları savunucuları yargıçlar, senatörler, tarihçiler, rahibeler ve iş kadınlarının da desteğini aldı. İsyanın simgesi ise ülkenin en ünlü ve sevilen aktrislerinden Anna Magnani oldu. Yönetmen Lorella Zanardo Magnani’nin arşiv görüntüleri ve İtalyan televizyonlarında sıkça rastlanan yarı çıplak şov kızlarının görüntülerini bir araya getirerek “Il Corpo Delle Donne” (Kadın Vücutları) isimli bir belgesel hazırladı. Film şimdiye kadar yarım milyon kişi tarafından izlendi.

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