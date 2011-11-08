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Dünya

Berlusconi'ye istifa yolu gözüktü ROMA (A.A)

08 Kasım 2011 23:37

-Berlusconi'ye istifa yolu gözüktü ROMA (A.A) - 08.11.2011 - İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi'nin, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ile yaptığı görüşmede, borç kriziyle mücadele eden İtalya'nın AB'ye karşı verdiği ekonomik reformları gerçekleştirdikten sonra istifa edeceğini açıkladığı bildirildi.  Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başbakan Berlusconi'nin, bugün Temsilciler Meclisi'nde 2010 yılına ilişkin devlet harcamaları bilançosunun onaylanmasına karşın iktidarın parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiğinin farkında olduğunu aktardığı belirtildi.  Başbakan Berlusconi'nin, ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan ülkesinin bu krizi aşmak için Avrupa Birliği'ne (AB) kısa bir süre önce bulunulan taahhütleri hayata geçirmek için gereken yasal değişikliklerden yaptıktan sonra istifasını sunacağı bildirildi.  AB cephesinden İtalya'nın mali, finansal durumunun son derece endişe verici bir hal içerisinde olduğuna dair yorumlar gelmeye devam ediyor.  Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ iktidar, 8 Mayıs 2008'den beri iktidarda bulunuyordu.

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