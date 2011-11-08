T24

Berlusconi'ye istifa yolu gözüktü



Oylama sırasında oturuma katılan muhalefet milletvekilleri, bilanço oylamasında oy kullanmadı. Oylamada çıkan sonuca göre 321 parlamenterin oy kullanmadığı ortaya çıktı.Bu sonuca göre Berlusconi kendisi için kritik bir hale gelen bütçe oylamasını meclisten geçirmeyi başarsa da, son dönemde partisindan ayrılan milletvekilleri nedeniyle çoğunluğunu kaybetti. Berlusconi'nin partisinden 5 milletvekilinin de oy kullanmadığı belirtildi.Oylama sonrasında söz alan ana muhalefetteki Demokrat Parti (PD) lideri Pierluigi Bersani, hükümete seslenerek, "Artık çoğunluğunuz yok" dedi. Bersani, Berlusconi'ye de ülkesinin iyiliği için istifa etmesi gerektiğini söyledi.Bu arada, oylama sonrasında Başbakan Berlusconi ile iktidarın küçük ortağı Kuzey Birliği'nin lideri ve Reform Bakanı Umberto Bossi'nin mecliste biraraya geldikleri bildirildi. Berlusconi'nin anahtar konumdaki koalisyon ortağı olan Umberto Bossi'nin Berlusconi'ye muhalefet lideri ile aynı çağrıyı yaptığı öğrenildi.Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başbakan Berlusconi'nin, bugün Temsilciler Meclisi'nde 2010 yılına ilişkin devlet harcamaları bilançosunun onaylanmasına karşın iktidarın parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiğinin farkında olduğunu aktardığı belirtildi.

Başbakan Berlusconi'nin, ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan ülkesinin bu krizi aşmak için Avrupa Birliği'ne (AB) kısa bir süre önce bulunulan taahhütleri hayata geçirmek için gereken yasal değişikliklerden yaptıktan sonra istifasını sunacağı bildirildi.

AB cephesinden İtalya'nın mali, finansal durumunun son derece endişe verici bir hal içerisinde olduğuna dair yorumlar gelmeye devam ediyor.

Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ iktidar, 8 Mayıs 2008'den beri iktidarda bulunuyordu.