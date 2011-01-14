-BERLUSCONİ'YE FUHUŞ SORUŞTURMASI ROMA (A.A) - 14.01.2011 - İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi hakkında görevi kötüye kullanma ve 18 yaşından küçük biriyle fuhuş iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Milano Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, Milano'da Berlusconi'ye yakın bazı isimlerin işyerleri ve evlerinde arama yapılmasıyla ortaya çıktı. Başbakanın avukatları Piero Longo ve Niccolò Ghedini, "Ruby" lakaplı Faslı eskort Kerime El Mahruk'un 2010'da henüz 17 yaşındayken Berlusconi'yle birlikte olduğu iddiasıyla açılan soruşturmaya tepki göstererek, "Bu, başbakanın özel yaşamına müdahaledir. Saçma ve temelsiz iddia, olayın tarafları ve tanıklar tarafından zaten yalanlanmıştı. Ancak yargı ülke tarihinde daha önce görülmemiş biçimde başbakanın özel hayatına da karışmaya başlamıştır" dediler. Savcılar Berlusconi'yi henüz 18'ine basmamış biriyle fuhşun yanı sıra, Ruby'yi Milano Emniyet Müdürlüğü'nden kurtarmak ve olayı örtbas etmeye çalışmak için görevini kötüye kullanmış olmakla suçluyorlar. Faslı eskortun telefon kayıtlarının Berlusconi'yle pekçok kez biraraya geldiğini gösterdiği de belirtildi. Soruşturma çerçevesinde Milano Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden Nicole Minetti başta olmak üzere, Ruby vakasına adları karışan kişilerin büro ve evlerinde arama yapıldı. Berlusconi'nin düzenlediği partilerin mimarları oldukları ileri sürülen Lele Mora ve İtalia 1 televizyonunun genel yayın yönetmeni Emilio Fede'ye soruşturma çerçevesinde celp çıkarıldığı da kaydedildi. Berlusconi liderliğindeki Özgürlükçü Halk Partisi yargıyı ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme peşinde olmakla suçlarken, avukatlar ise soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanacağını ileri sürdüler. İtalyan ceza yasalarına göre 14-18 yaşları arasında biriyle para veya belirli bir bedel karşılığında cinsel ilişki 6 ay ila 3 yıl arasında hapis, kamu hizmeti veren birinin görevi kötüye kullanması ise 4-12 yıl arasında hapisle cezalandırılıyor.