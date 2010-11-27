-BERLUSCONİ'YE FİLM TEKLİFİ MONTECARLO (A.A) - 27.11.2010 - Fransız film yönetmeni Claude Lelouch, yaşlı gangsterlerin kaldığı bir huzurevinde geçmesi planlanan yeni filminde İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'yi de görmek istediğini söyledi. Montercarlo Komedi Filmleri Festivalinde ödüle layık görülen Lelouch, çekimlerine eylül ayında başlayacağı "Le Chemin de l'orgueil" (Gurura Giden Yol) adlı yeni filmi hakkında bilgi verdi. Bunun bir komedi filmi olacağını belirten Fransız yönetmen, yaşlı gangsterlerin kaldığı lüks bir huzurevinde geçmesi öngörülen filmde, genç gangsterlerin meslek sırlarını öğrenmek için "ustalarının" kaldığı bu yeri ziyaret edeceğini anlattı. Filmin tüm çelişkileriyle günümüz dünyasını konu alacağını ifade eden Lelouch, gülümseyerek, "Berlusconi'nin de yeni filmimde huzurevindeki yaşlı gangsterler arasında olmasını isterdim" dedi.