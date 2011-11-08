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Dünya

Berlusconi'nin kaderi bugün belli olacak

İtalya Parlamentosu'nda bugün yapılacak bütçe oylaması Başbakan Silvio Berlusconi'nin de

08 Kasım 2011 02:00

T24 - İtalya Parlamentosu'nda bugün yapılacak bütçe oylaması Başbakan Silvio Berlusconi'nin de siyasi kariyeri açısından kilit bir güvenoylamasına dönüştü.



Son dakikalarda, İtalya'da devlet tahvillerinin faiz oranları rekor bir seviyeye, yüzde 6,73'e yükseldi. Piyasalar, Başbakan Berlusconi'nin istifasıyla sonuçlanabilecek bütçe oylamasının sonucuna kilitlenmiş görünüyor.

İtalya'nın euro bölgesi borç krizinin bir sonraki kurbanı olacağı endişeleri giderek yayılıyor. Borçlanma konusunda zorlanan İtalya'nın hazine tahvillerine uygulanan faiz oranları ülkenin borçlarını ödeyemeyeceği kaygısı nedeniyle yüksek düzeylere ulaştı.

Görevde bulunduğu süre içinde çok sayıda güvenoylamasını atlatan Berlusconi dün istifa etmeye hazırlandığı iddialarını reddetti.

Öte yandan, Avrupa Birliği maliye bakanları bugün Brüksel'de euro bölgesi krizini görüşecekler. İtalya'daki gelişmeler Yunanistan'daki hükümet pazarlıklarını da gölgelemiş durumda. İktidar ve ana muhalefet Başbakan Yorgo Papandreu'nun içinde yer almayacağı kabine üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.

Yeni hükümetin öncelikli gündem maddesi ise kemer sıkma önlemlerini yaşama geçirmek olacak.

Bütçe açığını göreceli olarak daha düşük olduğu İtalya'da ise, 1.9 trilyon doları bulan yüksek borç ve düşük büyüme oranlarının borç krizini derinleştirmesinden korkuluyor.

Berlusconi'nin istifa edeceği beklentisi dün piyasalarda kısa süreliliğine piyasalarda artışa yol açtı, ancak Berlusconi'nin Facebook sayfasından istifa etmeyeceğini duyurmasıyla bu yükseliş gerilemeye döndü.

Roma'dan gelen haberler, Berlusconi'nin bazı milletvekillerinin hükümete desteklerini çekmelerinin ardından parlamento çoğunluğunu kaybettiğini öne sürüyor.

Ancak Berlusconi ise, gereken desteğe sahip olduğunda ısrarlı.

BBC'nin Roma'daki muhabiri Alan Johnston, bütçe oylamasını kaybetmesi durumunda Berlusconi'nin görevde kalmasının çok zor olacağına dikkat çekiyor.


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