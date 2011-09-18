-Berlusconi'nin istifasını istediler ROMA (A.A) - 18.09.2011 - Bütçe açığını dengelemek için yaz aylarında, ekonomik tasarruf paketleri hazırlayan İtalya'da, siyasi tansiyon giderek yükseliyor. Yaz aylarını yoğun bir ekonomi gündemiyle geçiren İtalya'da, 54,2 milyar avro tutarındaki ikinci tasarruf paketinin senato ve parlamentodan onay almasının ardından gözler, Başbakan Silvio Berlusconi'nin yeni telefon kayıtlarının ortaya çıkmasıyla tekrar siyasi gündeme çevrildi. Napoli Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan ve kamuoyunda Tarantini soruşturması olarak bilinen süreçte, Başbakan Berlusconi'nin, Eylül 2008-Mayıs 2009 döneminde evindeki partilere gelen genç kızlara partilerde neler giymeleri ve nasıl davranmaları gerektiğini anlattığı yeni ses kayıtlarının ortaya çıkması, savcıların genç kızların bazılarına İtalya Başbakanı ile birlikte olmaları için para ödendiğini ileri sürmesi, muhalefetin tepkisini ve istifa çağrılarını arttırdı. Napolili savcılarca ifadesi alınmak istenen ancak buna yanaşmayan Berlusconi'ye, muhalefet partileri ''istifa'' çağrısı yaptı. Başta anamuhalefet partisi Demokrat Parti (Pd) olmak üzere, Değerler İtalyası (Idv), Merkez Birliği (Udc) ve Gelecek ve Özgürlük Partisi (Fli), hükümetin sona geldiğini, bu şekilde devam edemeyeceğini ve Berlusconi'nin bir an önce istifa etmesi gerektiğini ifade etti. Parlamento Başkanı ve Gelecek ve Özgürlük Partisi lideri Gianfranco Fini, ülkenin yeni bir hükümete ihtiyacı olduğunu savunarak, "Ben yargıç değilim. Ne yazık ki, ülkenin uluslararası alanda şu anki durumu gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor" dedi. Başbakan Berlusconi ise dün ''Il Foglio'' gazetesine yazdığı bir yazıda, hakkında çıkan iddialara karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini belirtmişti. Tarantini soruşturmasında, iş adamı Giampaolo Tarantini ve karısı Angela Devenuto'nun ay başında Berlusconi'den zorla 500 bin avro tutarında para aldıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından gündeme gelmiş, Berlusconi ise bu parayı ekonomik olarak zor durumdaki bir aileye yardım maksatlı verdiğini söylemişti. Öte yandan, Berlusconi liderliğindeki merkez sağ hükümetin koalisyon ortağı Kuzey Birliği Partisi'nin (Lega Nord), dün Venedik'te düzenlediği bir etkinlikte, Kuzey Birliği Partililerle karşıt görüşteki bin kadar Sosyalist partili arasında arbede yaşandı. Olaylarda, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.