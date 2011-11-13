-Berlusconi'nin gidişinden memnunlar ROMA (A.A) - 13.11.2011 - Silvio Berlusconi'nin dün başbakanlıktan istifa etmesiyle yeni bir sürece giren İtalya'da, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, günü siyasi parti temsilcileriyle istişarelerde bulunarak geçirdi. İtalya'da hafta başında başlayan siyasi krizde dün Silvio Berlusconi'nin başbakanlıktan istifası önemli bir eşik olurken, Cumhurbaşkanı Napolitano pazar günü olmasına karşın vakit kaybetmeden yeni hükümetin kurulması çalışmalarına başladı. Napolitano'nun temasları dolayısıyla gün içerisinde cumhurbaşkanlığı sarayına çok sayıda araç giriş-çıkış yaparken, bu hareketliliği yerli ve yabancılardan oluşan dev bir basın ordusu da yakından takip etti. Güne, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Renato Schifani ve Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini ile görüşerek başlayan Napolitano, gün boyu İtalyan siyasetinin değişik kesimlerinden temsilcilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanının, kısa bir süre önce hayat boyu senatör olarak atadığı Mario Monti için nabız yokladığı da gelen haberler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığındaki görüşmelere katılan ve Monti'nin liderliğindeki hükümete ilk zamanlar itiraz eden Değerler İtalyası Partisi'nin (IdV) lideri Antonio Di Pietro, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'ya güvendiklerini belirterek, "Monti'nin kuracağı hükümet, politik isimlerden oluşmamalı. Ancak, bize göre olabildiğince erken seçime gidilmesi gerekiyor" dedi. İtalyan siyasetinde son adını "üçüncü kutup" olarak duyuran hareketin içinde yer alan Merkez Birliği Partisi'nin (UdC) lideri Pier Ferdinando Casini ise, Cumhurbaşkanına "Kurulacak geçiş hükümetinin, yasama döneminin sonu olan 2013'teki normal seçim tarihine kadar çeşitli politik oyunlardan uzak kalmak koşuluyla ülkeyi idare etmesini umuyoruz" dediklerini aktardı. 1994-2004 yılları arasında Avrupa Komisyonu İç Piyasalar, Gümrük ve Vergilendirme Komiserliği yapan Mario Monti'nin yeni kurulacak geçiş hükümetinin başbakanlığına Cumhurbaşkanı Napolitano tarafından akşam saatlerinde atanacağı ifade ediliyor. İtalyan basınında ise yeni hükümetin bakanları konusunda bir tahmin yarışı sözkonusu. Bazı İtalyan vatandaşlarıyla yaptığı röportajlarda, vatandaşların Berlusconi'nin istifasından son derece memnun olduğu ve Monti idaresinde kurulması beklenen yeni hükümetten memnun oldukları sonucuna ulaşıldı.