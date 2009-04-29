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Dünya

Berlusconi'nin eşi isyan etti

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin eşi Veronica Lario, eşinin "güzel genç kızlara ilgisini" eleştirdi.

29 Nisan 2009 03:00

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin eşi Veronica Lario, eşinin "güzel genç kızlara ilgisini" eleştirdi

Berlusconi'nin haremi- FOTO GALERİ


Lario'nun bir elektronik posta mesajında "Siyasette güzel kadınların olması ne avantaj ne de dezavantaj. Bugün gördüğümüz ise, kendi haklarını savunmak için her zaman ön saflarda olanlar başta olmak üzere bütün kadınların saygınlığına gölge düşüren iktidarın itidalden yoksun küstahlığı" dediği belirtildi.

Habere göre, Berlusconi'den 3 çocuğu bulunan Lario, "Ben ve çocuklarımın bu durumun işbirlikçileri değil, kurbanları olduğunun açıkça bilinmesini istiyorum. Birileri 'güzel kadınların adaylığının' İmparator Silvio Berlusconi'ye yeni eğlence çıkardığını yazmış. Bu görüşe katılıyorum" ifadesini de kullandı.

Eşinin yanında neredeyse hiç yer almayan Veronica Lario, basına yazdığı açık mektupla güzel bir kadına methiyeler düzen eşine 2 yıl önce de öfkelenmişti.

Eski bir tiyatro oyuncusu olan Lario, Berlusconi'nin, kızının Napoli'deki 18. yaş günü kutlamasına gelmesine hayret ettiğini de söyledi ve "Bunu duyduğuma çok şaşırdım, çünkü davet edilmiş olsa bile hiçbir çocuğunun 18. yaş günü kutlamasına gelmedi" dedi.

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