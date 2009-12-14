Berlusconi'nin burnunda kırık tespit edildi

Milano'da yumruklu saldırıya uğrayan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye 20 gün istirahat verildi.

Başbakanın özel hekimi Alberto Zangrillo, Milano'da Berlusconi'nin gözlem altında tutulduğu San Raffaele Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, Berlusconi'nin burnunda kırık olduğunu ve alt dudağına da dikiş atıldığını belirtti.

Zangrillo, Başbakanın olaydan sonra ne kadar dinlenmesi gerekeceğine ilişkin soruyu ise "20 gün istirahat" diye yanıtladı.

Doktor, Berlusconi'nin olay nedeniyle "çok sarsılmış, şaşkın ve üzgün" olduğunu da kaydetti.



SALDIRGANIN 10 YIL TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye yumruk atan 42 yaşındaki Massimo Tartaglia'nın daha önce 10 yıl psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Tartaglia'nın tedavisiyle ilgilenen psikoloğun, saldırganın gözaltında tutulduğu Milano Emniyet Müdürlüğüne çağrıldığı öğrenildi.

Güvenlik birimlerinin, Tartaglia'nın, Milano'ya bağlı Cesano Boscone beldesindeki evine baskın düzenleyip arama yaptıkları bilgisi de edinildi.

Berlusconi'ye yumruklu saldırının ardında örgütsel bir bağ olup olmadığı da araştırılıyor. Ancak güvenlik birimlerinin elindeki mevcut verilere göre, olay örgütlü bir eylem değil, akli dengesi yerinde olmayan bir şahsın eylemi gibi görünüyor.