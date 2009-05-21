Berlusconi'nin başı dertte

İtalya Başbakanı Berlusconi’nin, hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak bir avukata yalancı şahitlik yapması için 600 bin dolar rüşvet verdiği öne sürüldü. Milano Mahkemesi’nin kararı üzerine muhalefet, Berlusconi’nin dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.



Hakkındaki yolsuzluk iddiaları İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile yargıyı yeniden karşı karşıya getirdi. Dokunulmazlık zırhı bulunan Berlusconi, mahkemenin yargıç ve savcılarını tanımadığını, vakti geldiğinde mecliste kendisini savunacağını söyledi.



Para karşılığı yalancı şahitlik yapmakla suçlanan İngiliz avukat David Mills, Şubat ayında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Önceki gün ise mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Buna göre Silvio Berlusconi, 1993 yılında kara para aklamak için "All Iberian" ve "Telepiu" isimli iki off-shore şirket kurdu. Bu şirketler, yasadışı bir şekilde dönemin Sosyalist lideri Bettino Craxi’ye maddi yardımda bulundu.



Berlusconi, bu arada yolsuzlukla ilgili açılan soruşturmada adının gizlenmesi için İngiliz avukata para karşılığı yalan tanıklık yapmasını teklif ederken telekulağa yakalandı. Sonuçta avukatın rüşvet aldığı kişinin Berlusconi olduğu anlaşıldı. Mahkeme Berlusconi hakkında da dava açtı.



İtalya Başbakanı ise kararı "yargı skandalı" olarak değerlendirdi ve mecliste kendisini savunacağını açıkladı. Berlusconi "Temyizde gerçek kesinlikle ortaya çıkacaktır. Bulduğum ilk fırsatta, durumu mecliste gündeme getireceğim" dedi.



Berlusconi, hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve karısıyla yaşadığı sorunlarına rağmen, İtalya’da son yılların en beğenilen lideri.

