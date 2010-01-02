Berlusconi'nin 4. albümü piyasaya çıkacak

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, Milano'da uğradığı saldırının ardından istirahate çekildiği şu günlerde müzik albümü çalışmasına da hız verdiği belirtildi.



Corriere della Sera gazetesinin haberine göre Berlusconi, Milano'daki villasında istirahat ettiği şu dönemde yeni albümünde yer vereceği şarkıların sözlerini elden geçirme imkanı buldu.



Albümün, toplam 12 yeni aşk şarkısından oluşacağı, ancak kapağının nasıl olacağı ve hangi adla piyasaya sürüleceği konularının henüz karara bağlanmadığı ifade edildi.



İtalya Başbakanı Berlusconi'nin, Napolili gitarist Mariano Apicella'yla birlikte hazırlayacağı bu 4. albümün yıl içinde piyasaya çıkması bekleniyor.



Berlusconi-Apicella ikilisi, daha önce yine aşk şarkılarından oluşan 3 CD hazırlamışlardı. Berlusconi'nin Apicella'yla birlikte 2003'te çıkardığı ''Meglio 'na canzone'' (Bir şarkı çok daha iyi) başlıklı ilk albüm, yaklaşık 45 bin adet satmıştı.



13 Aralık'ta uğradığı saldırı sonrasında kameralardan uzak duran 73 yaşındaki Berlusconi'nin önümüzdeki günlerde estetik ameliyatla yara izlerinin giderilmesi ve ardından 10 Ocak civarında tekrar aktif siyasete dönmesi bekleniyor.