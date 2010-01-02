T24 LogoT24 Logo
Dünya

Berlusconi'nin 4. albümü piyasaya çıkacak

Berlusconi'nin, müzik albümü çalışmasına da hız verdiği belirtildi.

02 Ocak 2010 02:00

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, Milano'da uğradığı saldırının ardından istirahate çekildiği şu günlerde müzik albümü çalışmasına da hız verdiği belirtildi.

Corriere della Sera gazetesinin haberine göre Berlusconi, Milano'daki villasında istirahat ettiği şu dönemde yeni albümünde yer vereceği şarkıların sözlerini elden geçirme imkanı buldu.

Albümün, toplam 12 yeni aşk şarkısından oluşacağı, ancak kapağının nasıl olacağı ve hangi adla piyasaya sürüleceği konularının henüz karara bağlanmadığı ifade edildi.

İtalya Başbakanı Berlusconi'nin, Napolili gitarist Mariano Apicella'yla birlikte hazırlayacağı bu 4. albümün yıl içinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Berlusconi-Apicella ikilisi, daha önce yine aşk şarkılarından oluşan 3 CD hazırlamışlardı. Berlusconi'nin Apicella'yla birlikte 2003'te çıkardığı ''Meglio 'na canzone'' (Bir şarkı çok daha iyi) başlıklı ilk albüm, yaklaşık 45 bin adet satmıştı.

13 Aralık'ta uğradığı saldırı sonrasında kameralardan uzak duran 73 yaşındaki Berlusconi'nin önümüzdeki günlerde estetik ameliyatla yara izlerinin giderilmesi ve ardından 10 Ocak civarında tekrar aktif siyasete dönmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24