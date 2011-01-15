-BERLUSCONİ'DEN SORUŞTURMAYA TEPKİ ROMA (A.A) - 15.01.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Milano Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında, görevini kötüye kullanma ve 18 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkide bulunma iddiasıyla soruşturma açılmasına sert tepki gösterdi. Berlusconi, soruşturmanın bugün İtalyan gazetelerinde manşet olmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Siyasi arenadan benim kökümü kazıma hayaliyle yine şahsıma ve yürütmekte olduğum kurumsal göreve çamur atma amacıyla kasten üretilen bir komplo teorisiyle karşı karşıyayız. Ama bu kez sınırı iyice aşmış durumdalar. Bana atılan bu çamur yargıyı silah gibi kullananlara geri dönecek" ifadelerini kullandı. Berlusconi, kimi yargı mensuplarının öteden beri kendisine darbe indirme peşinde koştuklarını savunduğu açıklamasında, "Yargının tezgahladığı, basının da şişirip büyüttüğü bu tür kampanyalar, bizim icraatımızı durduramayacak, ülkeyi değiştirme çalışmalarımıza mani olamayacaktır. Bu kez de başarılı olamayacaklar" iddiasında da bulundu. Milano yakınlarındaki özel konutunda ağırladığı misafirlerin telefonlarının aylarca dinlendiğini ileri sürdüğü açıklamasında Berlusconi, şu ifadelere de yer verdi: "Milano Cumhuriyet Savcılığı'ndaki kimi yargı mensuplarının 17 yıldır bana karşı yürüttükleri bu kampanyada iş asla bir hukuk devletinin ilkelerini ve anayasal hakları böylesine altüst eden bir noktaya kadar taşınmamıştı. Arcore'deki özel konutumdan içeri girmeye cüret eden insanların tümü aylarca sistematik biçimde dinlendi. Başbakanın konutuna misafir olmak, bizatihi bir suçmuş gibi değerlendiriliyor". Öte yandan İtalyan gazeteleri de Berlusconi'nin 2010'da 17 yaşında olan Ruby lakaplı Kerime El Mahruk adlı Faslı eskortla ilişkisi nedeniyle açılan soruşturmasına ve başbakanın kadınlarla ilişkilerine geniş yer ayırdı. Başbakanın özel konutuna altı kez misafir olduğu belirtilen Ruby, La Rebubblica gazetesine verdiği demeçte, "Berlusconi'yle bir ilişkim olmadı. Bana 7 bin avroyu sadece yardım amacıyla vermişti" dedi. Corriere della Sera gazetesi ise Milano Savcılığı'nın ifadelerine başvurduğu şov kızı, balerin, fotomodel ve eskortlardan oluşan 14 kızın listesini yayımladı. Soruşturmada, Berlusconi'nin söz konusu kızlara seks karşılığında paranın yanı sıra Milano'da kira ödemeksizin oturabilecekleri konutlar sağladığının iddiasının yer aldığı da belirtildi.