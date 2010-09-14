Berlusconi'den kızlara 'zengin koca' önerisi

T24 - Gafları ve skandallarıyla gündemden düşmeyen İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den şaşırtıcı bir tavsiye geldi. Berlusconi, kariyer tavsiyesinde bulunduğu genç kızlara, "zengin koca bulun" dedi.



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi siyaset dışı açıklamaları ve gafları skandalları ile medyaya sık sık malzeme veren Berlusconi, bu kez partisindeki gençlere verdiği kariyer tavsiyesi ile şaşırttı.



Berlusconi genç kadınlara, hayatlarını garanti altına almaları için zengin koca bulmalarını tavsiye etti.



İtalya Başbakanı'nın şaşırtıcı açıklamaları bununla da kalmadı. Berlusconi kadınların kendisi için niçin kuyruğa girdiğini de anlattı.



Kadınlar ve para hakkında birkaç şey bildiğini söyleyerek söze başlayan Berlusconi, "Kadınlar benim için sıraya giriyor, çünkü hoş ve paralı bir adamım" dedi.



Berlusconi daha önce de bir televizyon programında, "Oradaki bir kıza, kendine zengin bir erkek arkadaş bul dedim" demişti.



73 yaşındaki Berlusconi sık sık eskort kızlar ile olan ilişkileri nedeniyle yaşadığı skandallarla gündeme geliyor. Hatta bu skandallar nedeniyle eşinden boşanmak zorunda kalmıştı.





