-BERLUSCONİ'DEN FUHUŞ SORUŞTURMASINA YANIT ROMA (A.A) - 17.01.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Milano Cumhuriyet Savcılarının kendisi hakkında açtığı fuhuş soruşturması çerçevesinde dile getirilen iddialara, bir video mesajla yanıt verdi. Berlusconi, boşanma davasının halen sürdüğü Veronica Lario'dan ayrılmasının ardından başka biriyle ilişkisi olduğunu ilk kez açıklayarak, "Kadın için asla para ödemedim. Veronica'dan sonra zaten biriyle sabit bir ilişkim var" dedi. Berlusconi, Özgürlükçü Halk Partisi'nin gençlik kollarına hitaben yayımladığı video mesajda, özel konutunda kadınlarla alem yaptığı iddialarının doğru olmadığını savunarak, "Bunu basın huzurunda dile getirmez istemezdim ama ayrıldığım günden bu yana biriyle sevgiye dayalı sabit ilişkim var. Bu kişi doğal olarak, düzenlediğim ziyafetler de dahil olmak üzere genelde birlikte. Dolayısıyla o, gazetelerin akşam yemeklerinde ya da yemek sonrasında olduğunu ileri sürdüğü şeylere zaten izin vermezdi" diye konuştu. Başbakan Berlusconi, yargıdaki bazı kesimlerin kendilerini "ayrıcalıklı sınıf" gibi algıladıklarını ileri sürerek, "Kimi yargı mensupları, kamu görevi yapanlarla siyasi mücadele derdinde. Bu uğurda her şeyi mübah sayıyorlar. Bu kabul edilir bir şey değildir. Yargı reformu şart" dedi. Berlusconi, 2010'da 17 yaşında olan Ruby lakaplı Kerime Mahruk adlı Faslı kızla fuhuş ve de görevi kötüye kullanmakla suçlandığı soruşturmada, Milano'da sabahın erken saatlerinde bazı kişilerin evlerine baskın düzenlenmesini de eleştirerek, şöyle devam etti: "İnsanların evlerine sabahın 7'sinde baskın düzenlenmesini anlamak mümkün değildir. Mafyaya baskın düzenlercesine, yüzü aşkın emniyet görevlisi eşliğinde, normal insanlara suçlu muamelesi yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Milano Cumhuriyet Savcılığındaki belirli zatlar, Arcore'deki özel konutuma girip çıkanları fişleyerek benim özel hayatıma da müdahale etmişlerdir. Konuklarımın telefonları tespit edilerek aylarca dinlenmiş." Berlusconi, kendisine bağlı özel kanallardan biri olan Rete4'te yayınlanan video mesajında, "İlişki için bir kadına para ödeyeceğimin düşünülmesi bile saçma. Böyle bir şeyi, onurumu lekeleyici bir davranış sayarım" ifadesini kullandı.