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Dünya

BERLUSCONI'DEN "BUNGA BUNGA" ESPRİSİ ROMA (A.A)

13 Haziran 2011 21:32

-BERLUSCONI'DEN "BUNGA BUNGA" ESPRİSİ ROMA (A.A) - 13.06.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, ülkesini ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın toplantısı öncesinde, "villasında yapıldığı söylenen bunga bunga partileriyle" ilgili şaka yaptı. Başbakan Berlusconi, arkalarında asılı Apollon'u etrafındaki dokuz tanrıçaya lir çalarken temsil eden bir 19. yüzyıl resminin röprodüksiyonunu göstererek, "Bu da 1811 yılının bunga bungası" dedi. "Kendini eleştirmek de çok mühim" diyen ve reşit olmayan genç bir kızla para karşılığı birlikte olma ve skandalı saklamak için nüfuzunu kullanma suçlamasıyla yargılanmakta olan 74 yaşındaki Berlusconi'yle ilgili soruşturmadan sızanlara göre, Milano'daki villasında verdiği çılgın partilerde çıplak kadınlar etrafında dans ediyordu.

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