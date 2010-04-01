Berlusconi yine tehdit edildi

T24 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi bir ölüm tehdidi daha aldı. İtalya ulusal haber ajansı ANSA'nın Bari kentindeki bürosuna dün ulaşan tehdit mektubunda, "Berlusconi'nin arabasında bomba patlayacak" ifadesine yer verildiği belirtildi.



El yazısıyla kaleme alınan mektubun, "Silahlı Kurtuluş Grupları" imzası taşıdığı kaydedildi.



Zarf ve mektubun emniyet birimlerine iletildiği, incelemenin başlatıldığı bildirildi.



Güvenlik birimleri, Berlusconi'nin son bir haftada üç kez ölüm tehdidi aldığına dikkati çekti.



Geçen günlerde Berlusconi'nin Milano yakınlarındaki özel ikametgahı San Martino villasına patlayıcı izlenimi uyandıran bir paket ulaşmış, ancak yapılan inceleme neticesinde tehdit edici herhangi bir unsura rastlanmamıştı.



Cumartesi günü Milano'da bir posta dağıtım merkezinde ise Berlusconi'ye hitaben kaleme alınan bir mektubun içinden, ölüm tehdidi içeren bir mesaj, bir adet de kurşun çıkmıştı.







