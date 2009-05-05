Berlusconi, Veronica'ya rest çekti

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kendisine karşı boşanma davası açan eşi Veronica Lario'ya ateş püskürdü.



Berlusconi, eşiyle artık ayrılma noktasına geldiğini itiraf ederek, "Artık bu iş bitti. Veronica benden özür dilemeli. Özür yeter mi onu da bilmiyorum" dedi.



Berlusconi, Corriere della Sera ve La Stampa gazetelerine verdiği özel demeçte, "Kaygılı ve de üzgünüm. Çocukların hatırına tüm zorluklara karşın birlikteliğe önem vermiştim. Ama artık bu iş bitti. Bu koşullarda devam etmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bunlar özel, son derece özel meseleler. Konu basına yansıtılmamalıydı" diye konuştu.



Berlusconi, evliliğini kurtarmak için herhangi bir adım atmaya niyetli olmadığını da belirterek, şöyle konuştu:



"Bu kez bunu istediğimden emin değilim. Veronica kamuoyu huzurunda benden özür dilemeli. Özür yeter mi onu da bilmiyorum. Yine bir seçim kampanyası sırasında bana üçüncü kez böyle bir oyun yapıyor."



Berlusconi, eşinin boşanma isteğini iki İtalyan gazetesi aracılığıyla duyurmasını da eleştirerek, "Veronica bir tuzağa düştü. Kendisine kim böyle bir akıl verdi, bilmiyorum. Basın Veronica'nın sözlerini abartarak verirken, bana durumu izah hakkı bile tanınmadı" dedi.



Napoli'de 18 yaşındaki Noemi Letizia'nın doğum günü partisine katılmasının eşi Veronica tarafından çarpıtıldığını iddia eden Berlusconi, bu konuda kendini şu ifadelerle savundu:



"Hanımefendi benim 17 yaşındaki kızların müdavimi olduğumu iddia ediyor. Bu türden bir söze tahammül edemem. Ben o kızın babasının arkadaşıyım. Yemin ederim ki olay bundan ibarettir."



Avrupa Parlamentosu seçimleri için şov kızlarını milletvekili adayı olarak gösterdiği iddialarını da yalanlayan Berlusconi, "Aday listelerimize hiç bir şov kızını koymuş değildik. Son dakikada listeden çıkarılan üç kız da, eğitim durumları da dahil gayet harika insanlar. Ayrıca güzel olmaları suç mudur? Veronica, şu son dönemde yazılan pek çok yanlış şeye inanmış görünüyor" şeklinde konuştu.



Berlusconi, boşanma işlemi için kendisinin de avukatlara talimat verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben de işi avukatlarıma havale ettim. Kendilerine konuya el koymaları için talimat verdim. Gerçeği konuşmam gerekirse, iftira nedeniyle tazminat bile isteyebileceğim konular var. Ama bunları boş veriyorum."



Boşanma davası için Veronica Lario'dan vekalet almış olan Avukat Maria Cristina Morelli ise bugün basına yaptığı kısa açıklamada, "Basın aracılığıyla halledilemeyecek bir meseleyle uğraşıyorum. Bu, diğer benzer davalarda olduğu gibi tamamen özel bir konu" demekle yetindi. (AA)





