Berlusconi: Türkiye ile ilişkileri kesersek 2 milyon 400 bin sığınmacıyı Avrupa’ya gönderebilirler

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye ile ilişkilerini kesmesi halinde, Türkiye'de bulunan 2 milyon 400 bin sığınmacının Avrupa’ya gönderilebileceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, İtalyan devlet kanalı RAİ 1’de dün gece yayınlanan “Porta a Porta” adlı programa konuk olan Forza Italia (Haydi İtalya) partisi lideri Silvio Berlusconi, sığınmacı krizine de değindi.



İktidardaki Matteo Renzi hükümetini, ülkede bulunan sığınmacıların, diğer AB üyesi ülkelere eşit şekilde dağıtılması konusunda birliği ikna etme kapasitesine sahip olmamakla suçlayan Berlusconi, kendi hükümetleri döneminde ise Afrika ülkeleri ile iyi ilişkilerinden dolayı İtalya’ya göç akınının yaşanmadığını söyledi.

“Türkiye ile dostluk ilişkimizi

sürdürmezsek bugünkü tehlike daha ağır”

AB ve Barack Obama ABD’sinin, Libya’da istikrarsızlığa neden olduklarını belirten Berlusconi, Tunus’un, yaşanan bu istikrarsızlık sonucu 1 milyon 400 milyon Libya vatandaşının buraya göç etmesinden sonra, onlara nasıl bakacakları konusunda duyduğu endişeyi hatırlattı.

Silvio Berlusconi, “Tüm bunlar AB ve ABD yüzünden oldu. Bugün, bundan daha ağır bir tehlike var. Türkiye’de tam 2 milyon 400 bin sığınmacı var. Türkiye ile dostluk ilişkimizi sürdürmezsek ve bu ülke sınır kapılarını açarsa tüm bu sığınmacılar Avrupa’ya gelecek” diye konuştu.

AB ile varılan anlaşma gereği, bu sığınmacıları ülkesinde tutması için Türkiye’ye para verilmekte olduğunu dile getiren Berlusconi, “Türkiye ile ilişkilerin kesilmesine karar verilirse, sınır kapılarını açabilir” diye uyarıda bulundu.

“Anayasa reformu yapılırsa

İtalya otoriterliğe sürüklenebilir”

Silvio Berlusconi, programa konuk edilmesinin asıl gerekçesi olan 4 Aralık’taki Anayasa reformuna ilişkin referandum hakkında Başbakan Matteo Renzi’ye ağır eleştiriler getirdi.

Seçim sisteminde köklü değişiklik öngören ve çift kanatlı parlamentonun üst kanadı olan Cumhuriyet Senatosu’nun yetkilerini büyük oranda törpüleyerek, yasamayı kolaylaştırmanın hedeflendiği reform hayata geçirilirse ülkenin tek bir adamın eline bırakılacağını savunan Berlusconi, “Seçim sisteminin değişmesi ve bu referandum, ülkeyi otoriterliğe sürükler. Artık gerçek bir demokrasiden değil, bir diktatörlükten bahsedebiliriz” diye konuştu.

Renzi’yi “büyük bir sahtekar” olarak niteleyen Berlusconi, “Bunun, Cumhuriyet tarihimizin ilk örneği olduğunu düşünüyorum. O, bu konuda benden bile daha başarılı, yaşı 40; yani benimkinin yarısı kadar, dolayısıyla daha enerjik ve birçok yeri gezerek yalanlarını rahatça anlatabilir” dedi.

Kendi sahibi olduğu medya grubu Mediaset’in ve iş dünyasının, “istikrar” için referandumda “evet” oyu yönünde tavır ortaya koyduğu hatırlatılan Silvio Berlusconi buna, “Çünkü siyasi bir baskıdan korkuyorlar” diye karşılık verdi.