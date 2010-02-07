Berlusconi servetini paylaştıracak

T24- Kendisini terk eden eşi Veronica'dan boşanmak üzere olan İtalya Başbakanı Berlusconi salı akşamı beş çocuğuyla Milano'daki villasında aile zirvesi düzenleyecek.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile 30 yıllık hayat arkadaşı Veronica Lario (54) arasındaki boşanma davası, 30 Ocak’ta tarafların yüzleşmesiyle başlamıştı. 74 yaşındaki Berlusconi’nin, servet paylaşımı için Salı akşamı çocuklarını Milano’daki Arcore villasında bir araya getireceği öğrenildi. Berlusconi, Arcore villasındaki aile zirvesinde 10 milyar Euro’luk servetini paylaştırmaya çalışacak.



Yılda 43 milyon Euro’luk nafaka



Berlusconi’nin önündeki fatura da çok kabarık. Lario boşanma tazminatı olan 700 milyon Euro dışında, çocuklarından sorumlu olduğu için yılda 43 milyon Euro nafaka istiyor. Sadece 20 dakika süren ve anlaşma sağlanamayan ilk duruşmada, Berlusconi ve Lario 9 ay sonra ilk kez yüzleşmişti. Berlusconi, ayda en fazla 300 bin Euro nafaka verebileceğini bildirince, mahkeme iki aylık uzlaşma süresi tanımıştı. Bundan sonra Lario ile yüz yüze gelmesi beklenmeyen Berlusconi, tüm malvarlığını çocuklarına eşit şekilde bölüştürmek istediğini söylese de, hayattayken mali yönetimin tamamen kendi üzerinde olmasında ısrarcı.



Veronica’nın sabrını taşırdı



Lario, Berlusconi’nin Napoli’de 28 Nisan’da Noemi Letizia adındaki bir kızın 18. doğum günü partisine katılması üzerine, “Genç kızların peşinde koşan kocam hiçbir çocuğunun 18. yaş gününe katılmadı” diyerek boşanma davası açmıştı. Berlusconi’nin güzel TV yıldızlarını siyasete sokması ve bir eskortla bir gece geçirdiğinin kanıtlanması da ipleri tamamen koparmıştı. Boşanma davasının ikinci oturumu, 11 Mart’ta, bu kez Milano Adliye Sarayı’nın 9. Asliye Uzlaşma Mahkemesi’nde yapılacak. Yargıç, taraflar arasında uzlaşma olup olmadığını soracak. Berlusconi ve Lario’nun bu duruşmaya katılması beklenmiyor. İlk duruşma, Başbakan Berlusconi’nin yargı mensuplarıyla çatışması nedeniyle valilikte yapılmıştı.



13 holdinginde nakiti bulunuyor Silvio Berlusconi’nin mal varlığı bildirimine göre 3 milyar 808 milyon 142 bin 908 Euro’luk hisse senedi karşılığı 13 ayrı holdinginde nakiti bulunuyor. Ayrıca 341 milyon 222 bin 120 Euro değer biçilen 8 adet taşınamaz malı var. Bunlar arasında malikanesi, villası ve evi de bulunuyor. Veronica Lario’dan olan üç çocuğu ile ortak ve eşit hisseli Milano’daki Santa Margarita villası 7 milyon 241 bin 511 Euro değerinde. Lario’nun ise 30 milyon 386 bin 671 Euro değerinde, biri Foglio adlı gazete olmak üzere 5 şirkette hissesi var. Biri New York, biri Londra olmak üzere 7 taşınamaza da sahip. Apartman katının değeri 49 milyon 524 bin 732 Euro. Bunların hepsinde Berlusconi ile hissedar. Banka faizleriyle birlikte tüm Berlusconi ailesinin malvarlığı 9 milyar 670 milyon Euro.





‘Sadakatsizlik’dosyası sızmadı



İlk duruşmada, Berlusconi’nin avukatlarının, “Lario’nun sadakatsizliğinin kanıtı” diye sunduğu, fotoğraflar içeren dosya basına sızmadı. Tahminler, Lario’nun sık sık birlikte görüldüğü şoförü ve koruması Alberto Orlandi ile samimi fotoğraflarının dosyada bulunduğu yönünde.



Boşanma paylaşımı



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, ilk eşinden olan Marina (44) ve Pier Silvio (41) ile Veronica Lario’dan olan Barbara (26), Eleonora (24) ve Luigi’yi (22) buluşturup, toplam 10 milyar euroluk nakit, hisse ve taşınmaz malların eşit şartlarda paylaşılması için orta yolu bulmaya çalışacak. Villa buluşmasından sonuç çıkması beklenmiyor. Berlusconi’nin ilk eşinden olan çocuklarının, Lario’dan olan çocuklarla eşit mal paylaşımına karşı çıktıkları, holdinglerde daha fazla sorumluluk istedikleri belirtiliyor.

