Berlusconi Sara Carbonero'yu kaçırmadı!

T24 - Iker Casillas'ın güzelliği ile göz kamaştıran televizyon muhabiri sevgilisi Sara Carbonero, İtalya başbakanı Silvio Berluconi'nin sahibi olduğu Mediset grubuna transfer oluyor.

2010 Dünya Kupası'nın unutulmaz simalarından Sara Carbonero, İspanyol televizyon kanalı Telecinco'dan ayrılıyor.







İspanyol basını, FHM dergisi tarafından dünyanın en seksi spor muhabiri seçilen Carbonero'nun, İtalya başbakanı Silvio Berluconi'nin sahibi olduğu Mediset grubuna transfer olacağını yazdı.



İspanya milli takımı ve Real Madrid'in kalecisi Iker Casillas'ın 25 yaşındaki sevgilisi Carbonero, maçlardan önce ve sonra yaptığı saha içi röportajlarıyla tanınıyor.





