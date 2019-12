-Berlusconi perde arkasında görev alacak ROMA (A.A) - 27.11.2011 - İtalya'nın eski başbakan Silvio Berlusconi, partisi Özgürlükçü Halk Partisi'nin (PdL) seçimlere hazır olması gerektiğini, kendisinin perde arkasında yer alacağını belirtti. İtalya'da ay başında parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki bütçe oylamasında çoğunluğu sağlayamadığı için istifa etmek durumunda kalan Silvio Berlusconi, partisi PdL'nin Verona'da düzenlediği bir toplantıda, seçim dönemi için hazır olmaları gerektiğini ifade ederek, "Ben perde arkasında görev alacağım" dedi. Berlusconi, partisine destek olmaya devam edeceğini yineleyerek, kendisinden sonra yerine gelecek isim olarak gösterdiği parti genel sekreteri Angelino Alfano için "Seninle birlikte çalıştığım her an için mutluyum. Geleceğimiz ve zaferlerimiz için emin ellerdeyiz" ifadesini kullandı. Partililerle buluştuğu toplantıda sola yüklenmeyi de ihmal etmeyen 75 yaşındaki Berlusconi, İtalyan solunun demokratik olgunluğa erişemediğini savundu. Berlusconi, 1994'te politikaya atılmasının nedenini ise "94'te esas işimizi bırakıp sahneye indik, çünkü ülkeyi, komünistlerin eline bırakmak istemedik" diye açıkladı. Özgürlüklerini korumak için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten eski başbakan, seçimler için her alanda ekipler oluşturacaklarını, bu ekiplerin her İtalyan'a ulaşması gerektiğini söyledi.