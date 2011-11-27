T24 LogoT24 Logo
Dünya

Berlusconi perde arkasında görev alacak ROMA (A.A)

27 Kasım 2011 19:09

-Berlusconi perde arkasında görev alacak ROMA (A.A) - 27.11.2011 - İtalya'nın eski başbakan Silvio Berlusconi, partisi Özgürlükçü Halk Partisi'nin (PdL) seçimlere hazır olması gerektiğini, kendisinin perde arkasında yer alacağını belirtti. İtalya'da ay başında parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki bütçe oylamasında çoğunluğu sağlayamadığı için istifa etmek durumunda kalan Silvio Berlusconi, partisi PdL'nin Verona'da düzenlediği bir toplantıda, seçim dönemi için hazır olmaları gerektiğini ifade ederek, "Ben perde arkasında görev alacağım" dedi. Berlusconi, partisine destek olmaya devam edeceğini yineleyerek, kendisinden sonra yerine gelecek isim olarak gösterdiği parti genel sekreteri Angelino Alfano için "Seninle birlikte çalıştığım her an için mutluyum. Geleceğimiz ve zaferlerimiz için emin ellerdeyiz" ifadesini kullandı. Partililerle buluştuğu toplantıda sola yüklenmeyi de ihmal etmeyen 75 yaşındaki Berlusconi, İtalyan solunun demokratik olgunluğa erişemediğini savundu. Berlusconi, 1994'te politikaya atılmasının nedenini ise "94'te esas işimizi bırakıp sahneye indik, çünkü ülkeyi, komünistlerin eline bırakmak istemedik" diye açıkladı. Özgürlüklerini korumak için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten eski başbakan, seçimler için her alanda ekipler oluşturacaklarını, bu ekiplerin her İtalyan'a ulaşması gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24