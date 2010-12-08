Berlusconi niye bayıldı?

T24- Rusya’nın avcı Başbakanı Vladimir Putin, İtalyan meslektaşı Silvio Berlusconi’yi bayıltmış.



İlişkilerindeki yakınlığın düzeyi, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan belgelerle daha iyi öğrenilen ikilinin yaşadığı bu ilginç olayın tarihi belli değil.



İtalyan La Stampa Gazetesi’ne göre, kış aylarında Rusya’da biraraya gelen Putin ile Berlusconi, birlikte ava çıkmış. Tüfeğiyle ateş ederek geyiği tek atışta yere indiren Rus lider, daha sonra avının yanına gidip, kemerindeki bıçakla hayvanı kalbini sökmüş. Putin’in profesyonelliği ve rahatlığını şaşkınlıkla izleyen Berlusconi, Rus Başbakan, elinde geyiğin kalbiyle kendisine dönüp “Bu dostluğumuz kan bağı olsun” deyince dayanamamış bayılmış.



