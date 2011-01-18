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Dünya

Berlusconi nişanlıymış!

İtalya'nın gündeminde yine Başbakan Silvio Berlusconi var. Berlusconi bu kez bir itirafta bulundu, "düzenli bir ilişkim var, nişanlıyım" dedi.

18 Ocak 2011 02:00

T24 - İtalya'nın gündeminde yine Başbakan Silvio Berlusconi var. Berlusconi bu kez bir itirafta bulundu, "düzenli bir ilişkim var, nişanlıyım" dedi. İtalyanlar şimdi, müstakbel gelinin kim olduğunu araştırıyor.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, "sürekli, kalıcı ve sağlıklı bir ilişki yaşıyorum. Yani nişanlıyım" demesi üzerine "Beyaz Dam"ın kim olduğunu bulamak için "Nişanlı-Toto" tahminleri yapılıyor. 

Üç isim üzerinde duruluyor.

Diş bakımcısıyken Lombardiya Bölgesi yönetiminde Halkın Özgülüğü Partisi adına danışmanlık yapan 25 yaşında ki Nicole Minetti.

Campagna Bölgesi yönetiminde yine Halkın Özgürlüğü Partisinden danışmanlık görevinin üstlenen 25 yaşında ki Francesca Pascale, ve Berlusconi'nin partilerinde şarkı söyleyen 29 yaşındaki Cristina Ravot.

Ancak Berlusconi'nin nişanlısının bir yabancı devlet başkanının kızı olduğu dedikoduları da yayıldı.

Berlusconi "yargıçların çağrısına gitmeyebilirim. Çünkü bu iğrençlik bana karşı yapılan bir teknik darbedir" dedi.

"Chi" dergisi Berlusconi'nin evinde ki 55 kişilik Noel aile yemeğinde fotoğraflar çekilirken yemek masasındaki bir sandalyenin boş olduğunu ve bunun fotoğrafa girmek istemeyen yeni nişanlı olabileceğini öne sürdü.

Bu arada İtalya'da yeni yasa yürürlüğe girdi.

Kalıcı oturma izni için en az 300 kelime İtalyanca bilmek gerekiyor. Başvuranlar için sözlü, yazılı ve pratik konuşma sınavı zorunlu oldu.



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