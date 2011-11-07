-Berlusconi için yarın kritik gün ROMA (A.A) - 07.11.2011 - İtalya'da, Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ hükümetin, yarın Temsilciler Meclisi'nde yapılacak 2010 yılı devlet harcamalarına ilişkin bilançonun oylamasında çoğunluğu sağlayıp, sağlayamayacağı merakla beklenirken, Berlusconi oylamada kendisini aldattığını düşündüğü milletvekillerinin yüzlerini görmek istediğini söyledi. Gün içerisinde Başbakan Berlusconi tarafından yalanlansa da "Berlusconi istifa edecek" söylentisiyle İtalya'da siyasi gündem iyice hareketlendi. İktidar partisinin kan kaybı yaşadığı bir dönemde bütün dikkatler yarın Temsilciler Meclisi'nde yapılması planlanan 2010 yılı devlet harcamalarına ilişkin bilançonun oylamasına çevrildi. İtalya'da bugün hükümete yakınlığıyla bilinen ''Il Foglio'' gazetesinin genel yayın yönetmeni Giuliano Ferrara'nın "Berlusconi istifa edecek" iddiası heyecanla karşılandı. Ancak bunu sosyal internet ağı Facebook'taki hesabından ve Libero gazetesine verdiği demeçle yalanlayan Berlusconi'nin, söylentilere ilişkin "Nereden çıkıyor bu iddialar anlamıyorum. Herhangi bir temele dayanmıyor" dediği öğrenildi. İddiasının arkasında duran ve bir adım da ileriye taşıyan Ferrara ise, başbakanın oylamadan sonra istifasını sunacağını ileri sürdü. Günü, Milano yakınlarındaki Arcore kasabasındaki villasında, ailesi ile öğle yemeğinde biraraya gelip, bazı bakanları ve koalisyonun küçük ortağı konumundaki Kuzey Birliği Partisi'nden (LN) Normları Sadeleştirme Bakanı Roberto Calderoli ile istişarelerde bulunarak geçiren Berlusconi'nin, Libero'ya verdiği röportajda partisindeki kan kaybına yönelik olarak, "Beni aldatanların yüzlerini görmek istiyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi. İtalya Başbakanı'nın basına yansıyan son demecinde ise "Koltuklarımıza yapışmadık. Ben yarın güvenoyu alacağımıza ikna olmuş durumdayım" dedi. PdL'li bakanların da büyük kısmı, hükümetlerinin yarınki oylamada çoğunluğa sahip olduğunu göstererek, yollarına devam edeceklerini savundu. Ana muhalefetteki Demokrat Parti'nin (PD) ise, yarınki 2010 yılına ilişkin bütçe oylamasından çıkacak sonuca göre hükümet için gensoru önergesi vereceği bildiriliyor. Temsilciler Meclisi'nde yapılması planlanan 2010 yılı devlet harcamalarına ilişkin bilançonun oylaması, yaklaşık 1 ay önce hükümetin parlamentoda çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle kabul edilmemiş, Berlusconi ve hükümetinin bir güvenoyu atlatmasına neden olmuştu. Bu arada ''La Repubblica'' gazetesinde, "Size göre ülkeye faydalı olacak senaryo hangisi?" anketine şu ana kadar 10 bini aşkın kişi katıldı. Anketteki cevaplardan; 'hükümetin vakit kaybetmeden istifa etmesi ve herhangi bir parti üyesi olmayan birinin başbakanlığında yeni hükümetin kurulması' seçeneği, katılımcıların yüzde 32'sinin oyunu alarak, ilk sırada yer aldı. Anketteki oylamada, yüzde 27 ile ikinci en çok oy ise ise 'acilen erken seçime gidilsin' şıkkına verildi.