-BERLUSCONİ HAKİM KARŞISINDA FLORANSA (A.A) - 11.04.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kendisine ait medya şirketlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Başbakan Berlusconi bu sabah Milano adliyesine giderek, ''Mediaset''in televizyon hakları hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle mahkemeye çıktı. İddiaya göre, Berlusconi ve ABDli yapımcı Frank Agrama ile birlikte 10 kişi vergi kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor. Duruşmada, ilk tanık olarak yapımcı Frank Agrama'nın eski asistanı Paolo Massia'nın dinlendiği öğrenildi. Massia'nın Berlusconi ve Agrama'nın kişisel yakınlıklarına tanık olduğunu ifade ettiği bildirildi. Duruşmaya öğleden sonra devam edileceği açıklandı. Berlusconi adliye çıkışı yaptığı açıklamada, "yargıçların ülkenin karşısında yer aldığını" belirterek, "Bana karşı suçlamalar, asılsız ve saçma sapan. Gerçek üstü bir sabah geçirdim. Sadece rakibe çamur atmak için geliştirilmiş inanılmaz bir süreç" diyerek, tepkisini gösterdi. Berlusconi, bugün yaşanılan süreç doğrultusundan, ülkenin bir adalet reformuna ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi. Medya şirketlerindeki yolsuzluk iddialarının yanı sıra, Berlusconi'nin takma adı Ruby olan 17 yaşındaki Faslı Kerime El-Mahrug isimli kıza cinsel ilişkide bulunmak amacıyla para vermek ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarından yargılanmasına geçen hafta başlanmıştı. Berlusconi bu iddialarla ilgili olarak ise "Ruby'yi fahişelikten korumak için para verdiğini" söyledi. Bu arada Berlusconi duruşmadayken bir grup partili "Dayan Silvio" dövizleri açarak Başbakana destek verirken, İtalya başbakanı öğle saatlerinde mahkemeden ayrılmadan önce destekçilerine teşekkür etti.