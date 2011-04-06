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Dünya

BERLUSCONİ FUHUŞTAN YARGILANIYOR MİLANO (A.A)

06 Nisan 2011 14:19

-BERLUSCONİ FUHUŞTAN YARGILANIYOR MİLANO (A.A) - 06.04.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, reşit olmayan bir kızla para karşılığı ilişkiye girmek ve bu olayın gizli kalması için nüfuzunu kullanmakla suçlandığı dava görülmeye başlandı. Berlusconi ile suçlamanın diğer tarafı Fas asıllı Kerime El Mahruk'un katılmadığı davanın ilk duruşması Milano kentinde yapıldı ve ardından dava 31 Mayıs'a ertelendi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Berlusconi'nin, duruşmanın başladığı saatlerde, başkent Roma'da Libya meselesinin ele alındığı bakanlar kurulu toplantısına katıldığı belirtildi. 74 yaşındaki Berlusconi, takma adı Ruby olan 17 yaşındaki Faslı El Mahruk'a cinsel ilişki için para vermek, ayrıca 4 bin 103 dolarlık hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan Ruby'yi, ilişkilerinin açığa çıkacağı korkusuyla nüfuzunu kullanarak gözaltından kurtarmakla suçlanıyor. Berlusconi ve Ruby ilişkide bulundukları iddialarını reddediyor, bununla birlikte Ruby ilk buluşmalarında Berlusconi'nin kendisine 9 bin 550 dolar para verdiğini kabul ediyor.

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