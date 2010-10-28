-BERLUSCONİ FASLI ESKORT İDDİASINA KIZDI ROMA (A.A) - 28.10.2010 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Napoli'deki çöp sorunuyla ilgili Acerra'da düzenlediği basın toplantısında, 17 yaşındaki Ruby R. adlı Faslı eskortla ilişki iddiasının da gündeme getirilmesine sinirlendi. Berlusconi, konuya ilişkin iddiayı "hakaret ve iftira" olarak nitelendirdi. Berlusconi, Ruby R.'nin 27 Mayıs 2010'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı Milano Emniyet Müdürlüğü tarafından salıverilmesini sağladığı yönündeki haberleri ise inkar etmedi. Berlusconi, Milano Emniyet Müdürlüğü'ne Faslı kızın salıverilmesi için başbakanlıktan talimat verildiği iddiasını hatırlatan soruyu, "Ben gönül adamıyım. Kıza sadece yardımcı oldum. Yardıma muhtaç kişiler için harekete geçmekte hiç bir sakınca görmem. Burada ben gerçek anlamdaki çöp sorunundan bahsetmek için bulunuyorum. Medyatik çöp üretme işini size havale ediyorum" diye yanıtladı. Berlusconi'nin televizyon kanallarından İtalia 1'in Genel Yayın Yönetmeni Emilio Fede ise kendisinin ve Berlusconi'nin dental hijyenisti olmasının ardından, Lombardia Bölge Yönetimi Meclisi'ne üye seçilen Nicole Minetti ile reklam ajansı sahibi Lele Mora hakkında, Faslı kızı "fuhuşa teşvik" suçlamasıyla soruşturma açıldığından haberi olmadığını söyledi. Fede, Faslı kızla başbakanın Milano yakınlarındaki Arcore'deki özel konutundaki yemek sırasında tanıştığından söz ederek, "O kızı 25 yaşında sanıyordum. Küçük olduğundan haberim yoktu. Herkesle konuştuğum gibi onunla da lafladığımı sanıyorum. Kendisiyle iki kez yemekte rastlaştım. Ama o yemeklerde ima edildiği türden herhangi bir skandal yaşanmadı. Lele Mora'nın iyi bir insan olduğunu biliyorum. Ama hep böyle karalamalara maruz kalmasına da üzülüyorum" diye konuştu. Fede, Faslı kızı Mora'yla kendisinin tanıştırdığı, Berlusconi'ye de bizzat kendisinin takdim ettiği yolundaki söylentileri de yalanladı. Lombardia Bölge Yönetimi Meclisi üyesi 25 yaşındaki Minetti ise gazetecilerin sorusu üzerine Ruby R.'yi tanıdığına değinerek, "Terbiyemi bozmak istemiyorum. İşinizi yaptığınızı biliyorum. Evet o kızı tanıyorum ama, bu konuda söyleyecek bir şeyim yok" dedi.