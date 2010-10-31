-BERLUSCONİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ BİZZAT ARAMIŞ ROMA (A.A) - 30.10.2010 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin 27 Mayısta 17 yaşındaki eskort Ruby R.'yi gözaltına alan Milano Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla bizzat aradığı ortaya çıktı. Faslı kızla ilgili olarak başbakanın yakın çevresinden üç isim hakkında Milano Cumhuriyet Savcılığı'nın "fuhuşa teşvik" suçlamasıyla başlattığı soruşturma tutanaklarına göre, Berlusconi sözkonusu telefon görüşmesinde, "Kız Hüsnü Mübarek'in akrabası" iddiasında bulunmuş. Corriere della Sera gazetesi, soruşturma tutanaklarını yayımladığı bugünkü nüshasında, Berlusconi'nin emniyet yetkililerine, Faslı eskortu Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in torunu gibi göstermeyi yeğlediğini yazdı. Habere göre Milano Emniyet Müdürü Özel Kalem Amiri Piero Ostuni, savcılığa verdiği ifadede, Faslı kızın bir şikayet üzerine hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı 27 mayıs gecesi yerel saatle 23.00 civarında, Başbakan Berlusconi'nin koruma müdürü tarafından arandığını aktardı. Ostuni, koruma müdürünün kendisini bizzat Berlusconi'yle görüştürdüğünü de kaydetti. Ostuni, Faslı kızın çocuk ıslahevine gönderilmesinin önüne geçilmesini isteyen Berlusconi'nin, kendisine şu sözleri sarf ettiğini iddia etti: "Beyefendi, o kızı tanıdığımızı size teyit etmek istiyorum. Ama ondan da önemlisi, bize ulaşan bilgilere göre kendisinin Hüsnü Mübarek'in torunu olmasıdır. Dolayısıyla bir ıslahevine gönderilme ihtimalinin önlenmesinde yarar var. Onu güvenilir bir kişiye teslim etmek çok daha isabetli olur. Bu nedenle birazdan bölge meclisi üyesi Nicole Minetti'nin size uğrayacağını da belirtmek istiyorum. O bu meseleyle bizzat ilgilenecektir." Söz konusu görüşmenin ardından geçmişte Berlusconi'nin dental hijyenistliğini de yapmış olan Minetti'nin Milano Emniyet Müdürlüğü'ne geldiği ve de gece 02.00 sularında Faslı kızın salıverilmesini sağladığı kaydedildi. -BERLUSCONİ'YE İSTİFA ÇAĞRISI- Öte yandan ana muhalefet konumundaki Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Pier Luigi Bersani, bugün yazılı bir açıklama yaparak Berlusconi'yi istifaya çağırdı. Değerler İtalyası Partisi sözcüsü Leoluca Orlando da, Berlusconi'nun Faslı eskort vakasına Hüsnü Mübarek'in adını da karıştırmasını "utanmazlık" diye niteleyerek, "İtalya Mısır Devlet Başkanından özür dilemelidir. Berlusconi İtalyanların temsilcisi olamaz. Verdiği zararı telafi etmesi ancak istifayla mümkündür" diye konuştu. İtalyan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Bobo Craxi ise "Böyle bir durumda bir devlet adamı normalde istifasını sunmalıdır. Ama bunun gerçekleşeceğini de sanmıyorum. Çünkü artık devlet anlayışını da maalesef yitirmiş durumdayız" değerlendirmesini yaptı.