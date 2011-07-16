Berlusconi duşta düştü, travma geçirdi

T24 - Skandalların adamı Berlusconi bu kez de duş yaparken düştü ve kafa travması geçirdi.



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin duş yaparken düştüğü, küçük çaplı bir kafa travması geçiren Berlusconi'nin yorgun ancak iyi olduğu bildirildi.



Berlusconi'nin doktoru Alberto Zangrillo dün gece yaptığı açıklamada, ''Silvio Berlusconi duşta düştü ve kafasını çarptı. Çok yorgundu, o hep çok yorgun. Küçük bir kafa travması geçirdi'' dedi.



Başbakana düştükten sonra travmatolojik bir tahlil yaptıklarını da belirten doktor, Berlusconi'nin iyi olduğunu kaydetti ve ''Herşey yolunda'' dedi.



Zangrillo, biraz ağrısı bulunan Berlusconi'nin hastaneden taburcu olduğunu, ağrı kesici verilen Başbakanın dolaşmaya bile çıktığını kaydetti.



