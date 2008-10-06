Berlusconi: Bu yaşta 3 saat sevişirim

İtalya Başbakanı Berlusconi'nin hafta sonu diskotekte sabahladığı ortaya çıktı. Başbakan, '3 saat uyursam, 3 saat de sevişmeye ayırabiliyorum' dedi



İtalyan gazetelerinden La Repubblica'nın haberine göre, cumartesi günü Paris'ten Milano'ya dönen Berlusconi, bir müetahhit arkadaşının torunuyla birlikte Lotus adlı diskoteğe gitti.Berlusconi, saat 01.00'de gittiği diskotekte, etrafında bir grup gençle birlikte saat 06.15'e dek kaldı.



Diskotekte gençlerle sohbet eden Berlusconi, dışarıda gezmek için saatin biraz geç olup olmadığını soran gençlere, "Üç saat uyursam, geri kalan üç saati de sevişmeye ayırabiliyorum. Altmışlı yaşlara geldiğinizde, sizin de benim kadar sağlıklı olmanızı diliyorum" karşılığını verdi. Berlusconi, diskotekte gençlerle sohbet imkanı bulmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Gençlerden öğrenilecek çok şey olduğuna inananlardanım. Bana kendi durumlarını anlattılar. Sorunlar hep aynı: Büyük şirketlerde çalışıyorlar, geleceklerini güvencede hissetmiyorlar ve az maaş alıyorlar. Kendilerine, benim gibi, kendi işlerini kurmalarını, korkmamalarını tavsiye ettim." Berlusconi;nin gençlerle yaptığı sohbette, futbolun da önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Futbol muhabbetinde AC Milan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Ronaldinho'yu yanlış yerde oynattığını savunan Berlusconi, "Ronaldinho, hücumun tam merkezinde yer almalı, oyuna hareket katmalı, takıma penaltı sağlamalı. Onu sol kanattan harekete geçmek durumunda bırakmamak lazım. Malumunuz, solda zaten komünistler var" diye konuştu. Başbakan Berlusconi, kendisiyle sohbet eden gençlere, Milano'ya büyük yatırımlar yaptıklarını ve "Expo 2015" etkinliğiyle birlikte kentin çehresinin değişeceğini anlattı.

